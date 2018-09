EUR/USD: Der Dollar auf der Überholspur!

Beim Währungspaar Euro und US-Dollar hält die amerikanische Währung derzeit alle Trümpfe in der Hand. Nicht nur profitiert der Dollar von Zinserhöhungen im eigenen Land, darüber hinaus steht der Euro durch politische Entwicklungen in Italien unter Druck. Diese beiden Faktoren beförderten den Kurs in den letzten Tagen auf 1,1606 USD zurück, nachdem zuvor noch kurzzeitig an der Marke von 1,18 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.