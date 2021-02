EUR/USD: Die Dollar-Euphorie ist nicht ungetrübt

Das noch relativ kurze Börsenjahr 2021 war an den Devisenmärkten von einer neuen Stärke des US-Dollars geprägt. Der Euro stieg am 6. Januar noch auf ein neues Hoch bei 1,2349 an und gab anschließend bis zum 5. Februar auf ein Tief bei 1,1951 nach. Gespielt hat der Markt dabei die Erwartungen, dass die USA die Pandemie schneller hinter sich lassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >