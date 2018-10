EUR/USD: Die Bullen bleiben chancenlos!

Am gestrigen Montag konnten die Bullen den Kurs des Währungspaares Euro und US-Dollar zwar nochmal nach oben bewegen, dabei aber die wichtige Marke von 1,15 USD zu keinem Zeitpunkt überschreiten. Auch am heutigen Dienstag kam es bisher zu keinem ernsthaften Angriff. Stattdessen ging es am Morgen wieder um 0,14 Prozent abwärts bis auf 1,1477 USD. Experten rechnen jetzt weiterhin damit, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.