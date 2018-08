EUR/TRY: Mit großen Schritten zum Rekordtief!

Der Preisverfall der türkischen Lira setzt sich mit einem beinahe schon erschreckenden Tempo fort. Anfang der Woche noch stand der Kurs des Währungspaares Euro und Türkische Lira bei rund 7 TRY. Am Freitag werden jetzt für einen Euro schon 7,71 TRY fällig. Damit ist die türkische Währung auf dem besten Wege, auf ein neues Rekordtief zu fallen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.