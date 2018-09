EUR/TRY: Der Verfall geht weiter!

Die leichten Zugewinne für die türkische Lira der letzten Woche gehören schon am Montagmorgen der Vergessenheit an. Der Kurs des Währungspaares Euro und TRY zog schon kurz nach Handelsbeginn wieder um ein Prozent an, sodass jetzt 7,4720 TRY für einen Euro fällig werden. Überraschend ist die Entwicklung nicht. Experten hatten schon in der letzten Woche davor gewarnt, dass der Abwärtstrend sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.