EUR/TRY: Die Lage bleibt angespannt!

Nachdem Berichte über eine rekordverdächtig hohe Inflation in der Türkei die Runde machten, setzt sich die Abwertung der türkischen Lira weiter fort. Am Freitag wurde dabei immerhin das Tempo etwas gedrosselt und es ging im morgendlichen Handel im Vergleich zum Euro „nur“ um 0,13 Prozent abwärts. Für einen Euro werden damit jetzt 7,1132 TRY fällig. Das weckt zwar Hoffnungen darauf, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.