EUR/TRY: Die Krise spitzt sich zu!

Der enorme Wertverlust der türkischen Lira macht sich nicht nur an der Börse bemerkbar. Auch die Wirtschaft der Türkei leidet laut Medienberichten deutlich unter der Schwäche der Lira. So sollen in Supermärkten derzeit täglich Produkte umetikettiert werden, die Preissteigerung im Land soll im August bei 18 Prozent gelegen haben. Betroffen sind vor allem ausländische Produkte, aber auch Lebensmittel sind betroffen.

Bei Letzteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.