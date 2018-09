EUR/TRY: Keine Chance für die Lira?

Auch nach einer deutlichen Leitzinserhöhung steht die türkische Lira weiter unter Druck. Zwar konnte die Währung sich in der vergangenen Woche zeitweise deutlich erholen, am Montag ging es im Vergleich zum Euro aber schon wieder um fast drei Prozent abwärts. Dieser Trend setzt sich auch im frühen Handel am Dienstag fort, wo der Kurs von EUR/TRY abermals um 0,2 Prozent zulegt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.