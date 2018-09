EUR/TRY: Ist die Krise überwunden?

Der Kursverfall bei der türkischen Lira scheint endlich sein Ende gefunden zu haben. Schon über die gesamte Woche ist bei der Währung im Vergleich zum Euro eine deutliche Erholung festzustellen. Diese Entwicklung fand gestern ihren Höhepunkt, als der Kurs des Währungspaares Euro und TRY die Linie bei 7 TRY nach unten durchkreuzte. Am Freitag legte die Lira dann bis zum Nachmittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.