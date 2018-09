EUR/TRY: Eine Erholung ist das noch nicht!

Die türkische Lira konnte ihre rasante Talfahrt am Donnerstag vorerst unterbrechen. Nachdem schon vieles auf Kurse von 8 TRY beim Währungspaar Euro und Türkische Lira sprach, setzte der Kurs zuletzt wieder etwas zurück. Auch im morgendlichen Handel am Freitag setzte sich diese Trend mit einem Minus von 0,24 Prozent fort. Von einer endgültigen Erholung kann jetzt jedoch noch keine Rede sein.

Ein Beitrag von Robert Sasse.