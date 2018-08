EUR/TRY: Alle Gegenmaßnahmen nützen nichts!

Die türkische Regierung hat schon so manche Gegenmaßnahme auf den Weg gebracht, um die Abwertung der eigenen Währung zu stoppen. Kurzzeitig zeigte sich dabei sogar eine Wirkung, doch wie sich im Wochenverlauf zeigt, konnte der Abwärtskurs allenfalls verzögert, aber längst nicht aufgehalten werden. Anfang der Woche noch kämpften Bullen und Bären um die Marke bei 7 TRY. Am Mittwochmorgen schon werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.