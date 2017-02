EURUSD peilt nächste Hürde an!

Lieber Leser,

der EURUDS-Kurs hat wie von uns erwartet seine Abwärtstdynamik verstärkt, nachdem er den Preisbereich bei 1,058 US-Dollar je Euro unterschritten hat. Weitere Aussagen einiger FED-Mitglieder bestätigen den baldigen Zinsschritt in den USA. Weiterhin belasten die politischen Aussichten in Frankreich, nachdem bekannt wurde, dass die rechtextreme Präsidentschaftskandidatin in den Umfragen immer mehr an Vorsprung gewinnt. Die nächste Unterstützungszone wird daher aktuell angepeilt.

Letzte Unterstützung vor 2016-Tief

Der nächste technische Unterstützungsbereich liegt unserer Meinung nach zwischen 1,045-1,049 US-Dollar je Euro. Der Preisbereich bei 1,045 US-Dollar je Euro sollte daher nach Möglichkeit nicht unterschritten werden. Danach käme als nächstes Ziel wohl oder übel das Tief aus 2016 bei 1,034 US-Dollar je Euro in Frage.

US-Dollar-Index wieder über 101,50 Punkten

Der US-Dollar Index notiert derweil über der relevanten Widerstandszone von 101,50 Punkten. Wir sehen jedoch den Aufwärtstrend erst dann wieder nach der Erholung als bestätigt an, sofern de Kursbereich bei 102,50 Punkten deutlich überschritten werden kann. Erst dann wird eine Top-Bildung aus der markttechnischen Perspektive immer unwahrscheinlicher. Aus diesem Grund besteht wohl auch für den EURUSD noch eine geringfügige Chance auf einen Rebound.

Dieses Buch bringt Ihnen 10.000 Euro

Denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Der Klick auf den folgenden Link ist 10.000 Euro wert.

Klicken Sie auf den folgenden Link und Sie erhalten GRATIS unsere Informationen dazu.

Zum GRATIS-Abruf hier klicken!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse