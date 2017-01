EURUSD- keine Sorge, er wird schon fallen!

Lieber Leser,

es ist nicht zu verkennen, dass das Währungspaar EURUSD aktuell stark im Fokus der Anleger und Trader steht. Denn die Parität wird nun erwartet, nachdem die EZB ihre Geldpolitik weiterhin lockergelassen hat und der Ausblick der FED, auf die Anzahl der möglichen Zinsschritte in den USA für das Jahr 2017, über den Erwartungen lag. Dennoch konnte sich das Währungspaar nach einem kurzen Abtauchen unter die 1,04 auf ein 13 Jahre-Tief bei 1,033 US-Dollar je Euro, wieder erholen und notierte sogar kurzzeitig über 1,06 US-Dollar je Euro.

Der Euro wird schon weiter fallen

Der abrupte Anstieg des Euro gegen den US-Dollar in der vergangenen Woche, kann größtenteils mit klassischem Short-Covering begründet werden, dessen Impuls in den unter den Erwartungen ausgefallenen Daten zum US-Häusermarkt liegt. Diese Daten gaben zwar den entscheidenden Impuls für eine Erholung, bei Überschreiten der relevanten Preiszone von 1,05 US-Dollar je Euro, kam es jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu automatisierten Short-Covering Ausführungen, weshalb der Euro impulsartig weiter angestiegen ist. Dass es sich dabei nur um einen kurzfristigen Impuls gehandelt haben kann, darauf deutet nicht nur die verhältnismäßig geringe Relevanz der Daten, sondern auch die aktuelle Entwicklung des Kurses, die tendenziell wieder abwärtsgerichtet ist.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

