EURUSD- gute US-Daten bremsen den Euro!

der EURUSD-Kurs ist aktuell für die Entwicklung im DAX-Index und auf kurz-bis mittelfristiger Basis nicht unwichtig. Der DAX-Index wird von US-Investoren dominiert, daher haben starke Euro-Kurs Veränderungen auch nicht unerheblichen Einfluß auf den deutschen Leitindex. Der EURUSD-Kurs hingegen wird aktuell durch folgende Faktoren dominiert:

EZB-Geldpolitik EU-Konjunkturdaten Erwartungen an die FED-Geldpolitik US-Konjunkturdaten Trump-Politik

Diese Faktoren greifen natürlich ineinander, denn Konjunkturdaten sind Indikatoren für die Geldpolitik und Fiskalpolitik (bzw. in diesem Fall die erwartete Politik des neuen US-Präsidenten Trump), die wiederum ein Indikator für Erwartungen an konjunkturelle Entwicklungen ist. Heisst: Je besser die Daten, desto weniger locker dürfte die Geldpolitik ausfallen. Allerdings stehen EU-Konjunkturdaten und die EU- Geldpolitik aktuell ein wenig im Schatten der US-Daten. Dafür gibt es einen Grund. Nämlich bestätigen US-Daten im Moment nicht nur das bald deutlich anziehende Zinsniveau in den USA, sondern auch die geplanten Maßnahmen des neuen US-Präsidenten. Dass der EURUSD-Kurs aktuell zwar stabil bleibt, aber äußerst anfällig gegen US-Daten ist, durften wir letzten Freitag im Rahmen der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten per Dezember beobachten. Vor allem Daten, die auf eine erhöhte US-Inflation hindeuten, wie der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne, der im Übrigen den höchsten Anstieg seit Juni 2009 verzeichnete und einen einen abrupten Absturz des EURUSD-Kurses auslöste, dürften hier ein großes Bewertungsgewicht darstellen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

