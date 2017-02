EURUSD bricht aus Abwärtstrend raus!

Lieber Leser,

der EURUDS-Kurs wird in dieser Woche mit Sicherheit noch einiges an Impulsen bekommen. Wie wir bereits berichtet haben, dürfte die Rede des US-Präsidenten für Volatilität sorgen. Dazu haben wir bereits eine gesonderte Analyse verfasst. Hier und jetzt wollen wir auf die besondere technische Kurslage im EURUSD hinweisen.

Abwärtstrend überwunden

Der EURUSD-Kurs befand sich seit Anfang Februar in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Dabei konnte eine mustergültige kurzfristige Abwärtstrendlinie durch die tieferen Hochs in diesem Trend gezeichnet werden. Seit letzter Woche erholt sich der Kurs jedoch zunehmend infolge der Entwicklung in der französischen Politik sowie eines schwächeren US-Dollars. Dabei kann der EURUSD-Kurs zu Beginn der aktuellen Woche diese Abwärtstrendlinie, die im Bereich bei 1,060 US-Dollar je Euro verläuft, überwinden. Hinzu kommt, dass im Preisbereich zwischen 1,058-1,062 US-Dollar je Euro ein horizontaler Widerstand verläuft.

Fazit

Lässt man einmal die Trump-Rede außen vor, wäre es für den EURUSD-Kurs aus markttechnischer Perspektive sicherlich von Vorteil, wenn dieser zumindest auf Tagesbasis über der besagten Trendlinie schließt. Dann bestünde die Chance auf weitere Erholung in Richtung 1,070 US-Dollar je Euro. In Anbetracht der Rede Trumps am Dienstag sowie vielen Konjunkturdaten in der laufenden Woche dürfte die Markttechnik jedoch weniger zuverlässige Signale liefern.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse