EURUSD- Zurück auf die billigen Plätze!

Lieber Leser,

der US-Dollar Kurs hat in den vergangenen drei Wochen eine Korrektur erfahren. Sorgen machen sich aktuell breit, dass es wohl schon gewesen sein könnte, mit dem EURUSD-Kurs in Richtung Parität. Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten in Deutschland sowie der EU und die überfällige Korrektur bei den US-Renditen, unterstützten den Euro auch entgegen gut ausgefallener US-Konjunkturdaten. Ein Blick auf die Markttechnik hätte allerdings genügt, um zu sehen, dass die Trends sowohl im EURUSD als auch im US-Dollar Index noch nicht verletzt wurden.

US-Dollar Index Unterstützung

Der US-Dollar Index ist in Folge der starken Aufwärtsbewegung auf ein 13-Jahreshoch bei 103,85 Punkte (Future) angestiegen. Danach ging es auf 101,20 Punkte abwärts. Allerdings wird der Kurs nach unten hin im Bereich 100,60 Punkte gut unterstützt. Hier verlaufen die Hochs aus 2014 und 2015, sowie die Trendlinie des zuvor überwundenen Aufwärtstrendkanals. Sofern dieser Bereich also nicht unterschritten wird, kann man getrost von weiterer US-Dollar Stärke ausgehen, Korrektur hin oder her.

EURUSD-Trend weiterhin intakt

Im EURUSD stellt sich die Lage nicht so eindeutig dar, wie im Index, allerdings besteht, auch nach der Erholung des Euro, der mittelfristige Abwärtstrend weiterhin. Dieser mittelfristige Abwärtstrend wäre erst bei Kurse deutlich über 1,065 US-Dollar je Euro in Frage gestellt. Die kurzfristige Aufwertung hat den Kurs bisher allerdings noch nicht so weit bringen können.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse