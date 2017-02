EURUSD: Die Würfel sind gefallen!

Lieber Leser,

wir haben in unserer vorherigen Analyse argumentiert, dass der EURUSD-Kurs aus der markttechnischen Perspektive nun vor einer Entscheidung steht. Nachdem das Währungspaar in der vergangenen Woche ein deutliches Reversal im kurzfristigen Abwärtstrend erfuhr, korrigierte es zum Ende der vergangenen Woche sowie am Montag dieses Reversal bis zur wichtigen technischen Unterstützung bei 1,058 US-Dollar je Euro. Wir waren der Meinung, dass es hier kurz- bis mittelfristig betrachtet zur Entscheidung kommen könnte, ob das Reversal in einen nachhaltigen Anstieg übergeht oder aber nur eine übertriebene Reaktion war.

Übertriebene Reaktion?

So wie es jetzt aussieht, scheint das Reversal also doch nur eine übertriebene Reaktion gewesen zu sein. Denn das Währungspaar unterschreitet am Dienstag die besagte Unterstützung bei 1,058 US-Dollar je Euro und gibt anschließend deutlich und dynamisch nach. Politisch und fundamental betrachtet gibt es kaum Gründe. Das Griechenland-Risiko ist aktuell nicht der Treiber, wie man an den Anleiherenditen erkennen kann.

Starker US-Dollar ist wieder da

Auch Konjunkturdaten für die Euro-Zone sind durchaus positiv ausgefallen. Unserer Meinung nach ist hier weniger der schwache Euro für den Verlust verantwortlich, sondern der starke US-Dollar, der infolge einiger Aussagen von FED-Mitgliedern hinsichtlich eines Zinsschrittes im März erneut an Wert gewinnt. Nach wie vor spielen Erwartungen an angekündigte Steuerreformen des neuen US-Präsidenten eine Rolle. Sofern diese nicht tatsächlich kommen, dürften diese Erwartungen weiterhin auf dem Währungspaar lasten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse