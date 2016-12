EURUSD- Wird der Euro wieder aufwerten?

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs hat die relevante Preisunterstützung bei 1,05 US-Dollar je Euro nun endgültig überwinden können. In einem meiner letzten Artikel zum EURUSD habe ich auf diese wichtige Preiszone hingewiesen. Diese Preiszone fungierte mehrmals als Unterstützung seit Anfang 2015, dem Moment in dem auch die europäischen Aktienmärkte in eine Phase der Stagnation bzw. Korrektur übergingen. Erstaunlich und einleuchtend ist daher in diesem Zusammenhang auch, wie sich Aktien zunehmend aus dieser Phase lösen können, jetzt wo der langfristige EURUSD- Abwärtstrend wiederaufgenommen wird.

Parität im Blick

Zum gegebenen Zeitpunkt und wie erwartet, fällt das Währungspaar nach dem Unterschreiten zunächst weiter. Dass ein Retest des Ausbruchsniveaus irgendwann erfolgt ist wahrscheinlich, dass er aber den Trend in Frage stellt, eher nicht. Die Frage ist, ob der Trend bald ausgereizt sein könnte und der Euro nach Erreichen der Parität, wieder steigt? Das ist eine grundsätzlich fundamentale Fragestellung, deren Beantwortung davon abhängt, ob eine faire Bewertung vorliegt. In diesem Fall und gemessen an der aktuellen Kaufkraftparität, liegt bereits eine Überbewertung des US-Dollars vor. Der faire Wert wird auf etwa zwischen 1,20-1,30 US-Dollar je Euro beziffert. Das kann sich natürlich ändern, allerdings und in Anbetracht der Tatsache, dass Währungskurse in der Regel über den fairen Wert hinausschießen, ehe sie zum fairen Wert hin zurückschnappen, wäre ein Ansteigen des Euro im Laufe des Jahres 2017 durchaus wahrscheinlich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse