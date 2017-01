EURUSD- Willkommen in der Range?

Lieber Leser,

der Euro konnte sich gegen den US-Dollar in den letzten fünf Wochen erholen, nachdem schon alle die Parität zum Greifen nahe sahen. Diese Erholung wurde zusätzlich, durch einige Aussagen vom noch zukünftigem US-Präsidenten Trump, unterstützt. Doch in dieser Woche hat sowohl FED-Chefin Yellen die Dollar-Stärke wieder in den Fokus gerückt, als auch EZB-Präsident Mario Draghi Erwartungen an eine weniger lockere Geldpolitik, gerade gerückt. Der Euro gab in Folge dessen wieder leicht nach.

Unsicherheit könnte wieder zu eine Seitwärtsphase beitragen

Ob es dabei bleibt, werden wir noch sehen. Doch das, was in dieser Woche geschehen ist, weckt einige Erinnerungen hervor. Die aufkommende Uneinigkeit zwischen der Politik und der Geldpolitik in den USA, könnte zusätzliche Unsicherheit an den Währungsmärkten, besonders dem US-Dollar schüren. Noch ist es zu früh, um sich davon ein klares Bild machen zu können, doch eine Uneinigkeit, die zur Unsicherheit beiträgt, würde sich letztendlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in einer EURUSD-Range oder einem zumindest etwas stärkerem Euro zeigen. Der US-Dollar würde auf diese Weise nicht mehr wie allseits erwartet massiv steigen. Vor allem dann nicht, wenn die Inflation und die Konjunktur in der EU deutlich anziehen und die EZB ihr Tapering startet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse