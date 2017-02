EURUSD – Was waren die Gründe für den Umschwung?

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs legte am letzten Mittwoch ein starkes Reversal hingelegt. Selbst auf Wochenkerzenbasis ließ sich eine Hammer-Kerze erkennen. Eine Hammer-Kerze gilt in der Markttechnik als ein Umkehrsignal. Schauen wir uns an, ob die Kerze auch zum Handelsschluss genau so beeindruckend aussah, bevor wir Schlüsse ziehen.

Kurzfristige Widerstände überwunden

Im Rahmen des Reversals hat der EURUSD-Kurs ziemlich schnell die relevanten kurzfristigen Widerstände überschritten und testete diese nun am Freitag von oben an. Er gab also am Freitag zunächst nach. Ob es dabei bleibt oder aber der Kurs wieder die Richtung aufwärts nimmt, müssen wir abwarten. Nach Überwinden der Widerstände würde die Markttechnik jedoch dafür sprechen, dass der Kurs weiter steigt, mit dem nächsten möglichen Ziel bei ca. 1,072 US-Dollar je Euro, da in diesem Bereich der 100-Tagedurchschnitt verläuft.

Was waren die Gründe für das Reversal?

Es gibt keine fundamentalen Gründe für das Reversal. Denn die US-Daten fielen im Laufe der letzten Woche bis auf die Industrieproduktion sehr solide aus. Darüber hinaus deutete der EZB-Bericht weiterhin eine lockere Geldpolitik der EZB an. Lediglich die Gespräche um Griechenland scheinen positiver zu verlaufen als befürchtet, weshalb hier das Risiko immer weiter abnimmt.

Die Vermutung legt nahe, dass der starke Anstieg des US-Dollars in der vorvergangenen Woche auf Erwartungen an die Rede Jennet Yellens und den Inflationsdaten basierte. Zudem hat EZB-Präsident Mario Draghi den Euro mit seiner Rede vor zwei Wochen gedrückt. Diese Erwartungen haben sich seit Mitte letzter Woche wieder aufgelöst, weshalb der Euro erneut zur Stärke tendiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse