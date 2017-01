EURUSD- Warum bleibt der Euro stabil?

Lieber Leser,

das FOMC-Protokoll, dass einen Monat nach der eigentlichen Sitzung veröffentlicht wird, gibt einen vagen Einblick darauf, wie es zu den jeweiligen, geldpolitischen Entscheidungen im vorherigen Monat gekommen ist, bzw. wie die Meinungen der einzelnen FED-Mitglieder zu dem damaligen Zeitpunkt ausfielen. Zur Erinnerung, nach der Dezember FOMC-Sitzung, wurde der allseits erwartete Zinsschritt vollzogen. Die Fed Funds Rate Range wurde von 0,25-0,50 auf 0,50-0,75 % angehoben. Zudem und was teilweise für einige Investoren überraschend kam, sah man für 2017 einen deutlicher anziehenden Zinspfad, als vorher angenommen. Das hat dem ohnehin schon starken US-Dollar einen deutlichen Impuls versetzt.

Protokoll deutet Unsicherheit innerhalb der FOMC an

Das FOMC-Protokoll, dass diese Woche am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt jedoch, dass sich der Entscheidungs- und Prognoseprozess der einzelnen Mitglieder, doch nicht so sicher gestaltet hat, wie es die Entscheidungen und Prognosen selbst vermuten lassen. Innerhalb der FOMC spaltet sich das Lager quasi zur Hälfte in Trump-Optimisten und Trump-Pessimisten hinsichtlich seiner Bemühungen um die geplanten Fiskalmaßnahmen. Dementsprechend interpretiert man die vorherigen, im Rahmen der FOMC-Pressekonferenz veröffentlichten Prognosen für die nächsten Zinsschritte, nun für weniger sicher, als noch zuvor. Neben den höheren Inflationsdaten für die EU und Deutschland sowie den etwas gemischten Daten vom US-Arbeitsmarkt, scheint der Euro hier nun etwas mehr Fuss zu fassen. Der EURUSD-Kurs bleibt dementsprechend in der ersten Jahreswoche stabil über 1,05 US-Dollar je Euro.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse