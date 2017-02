EURUSD: US-Konjunkturdaten drücken Kurs!

Lieber Leser,

die EURUSD-Kurs hat in dieser Woche einige Impulse bekommen. So ist zum einen die Rede der FED-Präsidentin Jennet Yellen am Dienstag sehr harsch ausgefallen, was die nächsten Zinsschritte angeht. Die mittels des Terminmarktes (30 Tage Fed Fund Futures) gemessene Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im März ist am Mittwoch infolgedessen auf über 70 % gestiegen. Der EURUSD-Kurs ist seitdem um fast 1,0 % eingebrochen. Der Einbruch wurde jedoch zusätzlich durch robuste Konjunkturdaten unterstützt, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Inflation zieht weiter an

Der Verbraucherpreisindex ist per Januar um 0,6 % gestiegen und liegt damit über den Erwartungen von 0,3 %. Zudem fiel der Anstieg doppelt so hoch aus wie im Vormonat. Auf Jahressicht stieg die Inflation damit um 2,5 %, ebenfalls über den Erwartungen von 2,4 % und deutlich stärker als im Vormonat (2,1 %). Die Inflation bestätigt damit ansatzweise die Sichtweise der FED-Präsidentin, dass zu langsame Zinsschritte womöglich eher schädlich für das konjunkturelle Umfeld sind. Darüber hinaus wurden die Einzelhandelsumsätze per Januar veröffentlicht. Sie ergaben einen Anstieg von 0,4 % im Vergleich zum Vormonat. Die Erwartungen lagen bei einem Anstieg von 0,1 %. Auch sie wurden damit übertroffen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse