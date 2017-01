EURUSD- US-Inflation zieht weiter moderat an!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

der EURUSD-Kurs bleibt weitestgehend stabil, während der US-Dollar Index sich zu Beginn der Woche unter die technisch relevante Zone von 100.50 Punkten gewagt hat, unterstützt durch die Aussagen Trumps zur nicht erwünschten starken Währung sowie dem Reversal im britischen Pfund (GBPUSD). Wie immer gilt es aber auch in diesem Fall, auf den Wochenschlusskurs zu achten. Denn, bereits auf Tagesbasis, kann der US-Dollar Index am Mittwoch, die relevante Preiszone erneut nach oben überwinden.

US-Inflation deutet stabile Preise bei Lebensmitteln an

Die US-Inflation ist per Monat Dezember 2016 und im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % gestiegen. Im November wurde ein Anstieg der Preise von 1,7 % verzeichnet. Damit steigt die jährliche Inflation auf das Zielniveau der FED. Die monatliche Veränderung beträgt 0,3 %. Damit ist der Anstieg der Preise per Dezember 2016, der stärkste seit Mitte 2014. Preise im Dienstleistungssektor (2/3 des gesamten VPI), verzeichneten einen Anstieg von 3,1 % und damit den stärksten Anstieg in den letzten acht Jahren. Die Preise für Lebensmittel (1/3 des gesamten VPI) stiegen um 0,5 % an, damit aber zum ersten Mal seit 2014. Bleibt der Trend nun auch bei den Lebensmittelpreisen bestehen und ziehen die Ölpreise weiter an, so ist der weitere Anstieg der US-Inflation zu erwarten.

