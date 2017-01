EURUSD- US-Dollar schwächelt nach Trump-Amtseinführung!

Lieber Leser,

während der Asien-Session am Montag gab es bereits das erste Opfer eines schwächeren US-Dollars, nämlich den japanischen Index Nikkei225. Der Index gab um 1,29 % nach, weil der japanische Yen sich gegen den US-Dollar weiterhin stabilisierte. Dasselbe Schicksal, wenn womöglich auch nicht so heftig, könnte auch dem deutschen Leitindex DAX drohen, denn auch dieser korreliert auf gewisse Weise negativ zu einem starken Euro. Mit dem Absturz des US-Dollars stabilisierte sich auch der EURUSD-Kurs weiter. Innerhalb der Asien-Session am Montag, gewann das Währungspaar 0,31 %, gibt allerdings zu Beginn der EU-Session wieder nach. Ob es sich dabei um eine übertriebene Reaktion des US-Dollar handelt, muss sich noch zeigen.

US-Dollar Index unterhalb wichtiger Unterstützung

Der US-Dollar Index fällt währenddessen unterhalb 100,50 Punkte. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass dieser Bereich im Rahmen der US-Dollar Korrektur relevant sein wird. Aus der markttechnischen Perspektive steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar weiter zur Schwäche tendiert. Um jedoch auf Nummer sicher zu gehen, sollte man diese Woche abwarten und den Wochenschlusskurs heranzuziehen, denn der Wochenschlusskurs der vergangenen Woche lag noch knapp über dem wichtigen Niveau. Technisch relevante Preiszonen im EURUSD-Kurs sind nach unten hin jeweils bei 1,07 sowie 1,065 US-Dollar je Euro zu finden. Nach oben hin bei 1,083 US-Dollar je Euro.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse