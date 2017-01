EURUSD- US Anleiherenditen und US-Dollar divergieren, was bedeutet das?

Lieber Leser,

in den Medien liest man aktuell vermehrt, dass die positive Korrelation zwischen den US-Anleiherenditen und dem US-Dollar, in den letzten zwei Wochen, deutlich nachgegeben hat. Daraus schließt man vermehrt, dass sich der US-Dollar Trend womöglich dem Ende neigt, weil er das aktuelle Jahreshoch bei den Renditen für die zehnjährigen US-Treasuries nicht nachvollzogen hat. Es würden nun also andere Kurstreiber an die Stelle der Renditen treten, ist das gängige Argument. Man kann darüber streiten, wie werthaltig solche Aussagen und vor allem Korrelationen sind, auf jeden Fall ist das aber eine Entwicklung, die im Auge zu behalten ist.

Korrelationen im längerfristigen Zeitraum betrachten

Dennoch, zum einen ist der Betrachtungszeitraum von nur wenigen Wochen für voreilige Schlüsse zu kurz. Solche Divergenzen kommen des Öfteren vor, zuletzt im November 2016. Das hat den längerfristigen Trend allerdings kaum verändert. Korrelationen sollten daher auf einer Basis von mindestens 60 Tagen Betrachtung finden und auf Basis von prozentualen Veränderungen und da sieht es mit der oben gemachten Aussage schon wieder etwas anders aus. So beträgt die positive Korrelation zwischen dem US-Dollar Index und den Renditen der US-Treasuries 0,61 für die letzten 60 Tage. Aber auch wenn wir die prozentualen Veränderungen für die letzten 30 Tage nehmen, so beträgt die positive Korrelation sogar 0,66. Die Divergenz besteht wie ersichtlich genau seit Beginn des neuen Jahres, dürfte aber noch zu kurz sein, um voreilige Schlüsse daraus ziehen zu können.

Marco Messina schenkt Ihnen seine 3 besten Aktien-Tipps für 2017

Geld verdienen an der Börse ist leicht. Sie müssen nur in die richtigen Aktien investieren.

Bis zu 233 % Kursgewinnpotenzial alleine bis Ostern 2017

Fundierte Detailanalyse jedes Unternehmens. Sie werden direkt erkennen und verstehen, warum die 3 Aktien steigen müssen!

Sichere 8,9 % Dividendenrendite. Und das Unternehmen wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten in den SDAX aufgenommen.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse