EURUSD: Nach Trump ist vor der FED!

Lieber Leser,

nach der Rede des US-Präsidenten Donald Trump hat der US-Dollar in Form des US-Dollar-Index erneuten Aufwertungsdruck bekommen. Allerdings lag es dieses Mal nicht daran, dass Importzölle gegen ausländische Importunternehmen konkretisiert wurden. Der Aufwertungsdruck geht vielmehr von den hawkishen Aussagen diverser FED-Mitglieder aus.

FED-Mitglieder wollen den Zins steigen sehen

In der vergangenen als auch in dieser Woche kamen erneut sehr viele FED-Mitglieder zu Wort. Auch diejenigen, die in der Regel eine eher lockere Geldpolitik befürworten. Überraschenderweise haben sich diese Mitglieder nun zunehmend dafür ausgesprochen, die Zinsen eher früher anheben zu wollen als später. Das hat Marktteilnehmer in der Annahme bekräftigt, dass die Spanne der Fed Fund Rate bereits in zwei Wochen im Rahmen des März FOMC-Meeting angehoben werden könnte. Die an den Terminmärkten gemessene Wahrscheinlichkeit hierfür ist in dieser Woche auf knapp über 80 % angestiegen.

US-Dollar-Index knackt die 102 Punkte

Am Donnerstag knackt der US-Dollar-Index derweil die 102 Punkte Kurszone. Der EURUSD-Kurs nimmt erneut Fahrt in Richtung Unterstützungszone zwischen 1,045-1,050 US-Dollar je Euro auf. Unterschreitet er diese, wird die technischen Bodenbildung immer unwahrscheinlicher.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse