EURUSD: Trump bestätigt Pläne!

Lieber Leser,

der erste Handelstag an den Börsen nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Trump stellte vor allem für die Währungskurse einen ziemlich volatilen Tag auf Intraday-Basis dar. So hat der US-Dollar zwar während der Asien-Session deutlich nachgegeben. Im europäischen Handel erholte er sich jedoch zunehmend. Der US-Dollar-Index schloss damit die zuvor entstandene Kurslücke nach unten.

Unterstützt wurde diese Entwicklung vor allem durch zum einen bereits veranlasste und zum anderen angekündigte Maßnahmen des neuen US-Präsidenten. So wurde das TPP-Abkommen wie geplant aufgekündigt. Das NAFTA-Abkommen soll definitiv neu verhandelt werden. Pläne zu Regulierungen wurden bis auf Weiteres eingefroren. Darüber hinaus kündigte Trump eine massive Senkung von Unternehmenssteuern sowie höhere Strafzölle auf Importgüter an.

Euro bleibt standhaft

Dennoch vermochten die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten den US-Dollar nur kurzzeitig zu unterstützen. Der US-Dollar-Index gab im Laufe der US-Session wieder nach. Der EURUSD-Kurs erreichte am späten Abend ein neues Jahreshoch bei 1,077 US-Dollar je Euro. Damit deutet zumindest die Markttechnik auf weitere Stabilität des Euro hin. Auch der US-Dollar-Index tendiert weiterhin unterhalb der wichtigen, zuvor unterschrittenen Unterstützung von 100,50 Punkten. In der vergangenen Woche schloss der Index allerdings noch darüber. Es bleibt abzuwarten, ob er in dieser Woche unterhalb der Marke schließen kann.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse