EURUSD: Mario Draghi stemmt sich gegen Trump!

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs hat in dieser Woche die Richtung abwärts genommen. Der Euro gibt also wieder gegenüber dem US-Dollar nach. Der Grund könnte unter anderem auch sein, dass EZB-Präsident Mario Draghi in seiner Rede in Brüssel am vergangenen Montag seinen Kurs der lockeren Geldpolitik bestätigt hat. In der jüngsten Vergangenheit kam es diesbezüglich vermehrt zur Skepsis, da die Inflation sowohl in Deutschland als auch in der EU mehr als erwartet gestiegen ist.

Inflation bleibt niedrig

Den Aussagen des EZB-Präsidenten zufolge gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass der Inflationsanstieg nachhaltig ist. Die hauptsächlichen Treiber wären nach wie vor Energiepreise. Daher wird die EZB ihr Anleihekaufprogramm wie geplant fortsetzen und ab April Anleihen in einem Umfang von 60 Mrd. Euro monatlich kaufen. Aktuell sind es 80 Mrd. Draghi hatte vor Kurzem die Bewertung der Inflation neu definiert. Demnach sollte sie selbsttragend und nicht durch geldpolitische Maßnahmen beeinflußt sein. Erst dann würde man überlegen, Maßnahmen zurückzufahren. Klingt wie ein Freifahrtschein für geldpolitische Maßnahmen und trifft bei vielen auf Kritik.

Wann kommt Trump?

Neben der steigenden Inflation und der Aussicht darauf, dass die EZB bald strafen könnte, äußerten sich vor Kurzem auch Trumps Berater zum schwachen Euro bzw. auch zum starken US-Dollar. Anscheinend ist beides nicht gewünscht. Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die US-Administration auf Draghis Standhaftigkeit reagiert. Dem EURUSD-Kurs steht damit ein harter Ritt bevor.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse