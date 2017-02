EURUSD – Jennet Yellen macht ernst!

Lieber Leser,

die laufende Woche ist für den EURUSD-Kurs wichtig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der EURUSD-Kurs in den letzten Tagen eine wichtige technische Unterstützung erreicht hat. Wichtig in dem Sinne, dass sich zum einen die FED-Präsidentin Jennet Yellen erstmals seit Dezember 2016 persönlich, im Rahmen der Aussage vor dem Kongress in Washington, zu Wort meldete. Aber auch weil einige andere FED-Mitglieder zu Wort kamen und die Inflationsdaten zur Veröffentlichung anstehen.

Jennet Yellen bekräftigt geldpolitischen Kurs

In ihrer Rede vor dem Kongress in Washington hat Jennet Yellen den geldpolitischen Kurs und die Prognosen für den graduellen Anstieg der Leitzinsen bestätigt. Unter der Voraussetzung, dass die nächsten Konjunkturdaten weiter anziehen, würde einer der nächsten Termine für den nächsten Zinsschritt in Frage kommen. Insgesamt sollen bis jetzt drei Schritte für dieses Jahr geplant sein.

Untersützung durchbrochen

Damit aber durchbricht der EURUSD-Kurs die von uns anvisierte Unterstützung zwischen 1,058 und 1,060 US-Dollar je Euro und steuert auf die nächste technische Unterstützung bei 1,054 US-Dollar je Euro zu. Spätestens dort sollte der Euro eine leichte Erholung erfahren. Ein Durchbrechen dürfte jedoch sehr schnell den Preisbereich bei 1,049 US-Dollar je Euro in den Fokus rücken lassen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse