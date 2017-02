EURUSD: Inflation ja oder nein – was denn nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Lieber Leser,

die deutschen Inflationsdaten für Dezember 2016 sind bereits überraschend hoch (Nicht Kern-Inflation) ausgefallen, wir haben berichtet. In diesen Tagen durften wir lernen, dass die Inflation in Deutschland weiterhin anzieht, allerdings nicht so stark wie erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die deutsche Inflation per Januar um 1,9 %, nach 1,7 % im Dezember. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,0 %. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Inflation gar um 0,6 %. Allerdings wurde die Entwicklung durch den starken Anstieg auf Monatebasis im Dezember von 0,7 % nahezu kompensiert. Vor allem höhere Energiepreise sowie Transportkosten trugen zur Erholung der Inflation bei. Daher besteht das Risiko, dass die Kern-Inflation weiterhin schwach bleibt.

Deutscher Arbeitsmarkt könnte Inflation in den nächsten Monaten unterstützen

Um die Inflation auf Vordermann zu bringen, müssen nicht nur Energiekosten steigen, sondern auch die Löhne. Das ist mithilfe eines anziehenden Arbeitsmarktes erzielbar. Deutsche Arbeitsmarktdaten für den Januar deuten in die richtige Richtung. Die Arbeitslosenquote ist auf 5,9 % gefallen und damit das erste Mal seit November 2016. Die Änderung der Arbeitslosigkeit fiel mit 26.000 weniger arbeitslos gemeldeten Menschen deutlich besser als erwartet aus.

Der Trend bei der Änderung der Arbeitslosigkeit ist seit Juli 2016 abwärtsgerichtet. Warum ist das wichtig? Die anziehende Inflation in Deutschland könnte dazu beitragen, dass Peripherieländer in der EU einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Das wiederum sollte auch die Erholung in diesen Ländern fördern.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse