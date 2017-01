EURUSD: IFO-Geschäftsklimaindex fällt – na und?

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs kann sich immer noch nicht so recht entscheiden, ob er weiter steigen soll oder wieder fallen. Der US-Dollar-Index bleibt derweil weiterhin schwach unter 100,50 Punkten gefangen, was unter anderem an einem aktuell stark aufwertenden britischen Pfund liegen mag. Der Euro sollte dadurch gegen den US-Dollar unterstützt werden.

Ifo-Geschäftsklimaindex fällt hinter die Erwartungen zurück



Der Ifo-Geschäftsklimaindex gehört zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren Deutschlands, der sogar starke Beachtung auf der internationalen Ebene findet. Er ist deshalb wichtig, weil bei seiner Berechnung äußerst aktuelle Daten verwendet werden. Er misst die Stimmung der Manager in Deutschlands führenden Unternehmen.

Per Januar ist der IFO-Geschäftsklimaindex hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Index misst 109,8 Punkte nach 111 Punkten zuvor und einer Erwartung von 111,3 Punkten. Es wurde also ein leichter Anstieg prognostiziert, während der Indexwert in der Praxis fiel. Der EURUSD reagierte kurzfristig, drehte jedoch kurze Zeit später und wertete prompt weiter auf. Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Reaktion berechtigt

Die nur kurzfristige Reaktion im EURUSD und die kaum beachtenswerte Reaktion im DAX-Index sind berechtigt. Denn die Stärke des Ifo-Index ist gleichzeitig auch seine Schwäche. Er reagiert auf kurzfristige Umstände, also Unsicherheiten, die kaum langfristig nachvollziehbar sind. Die Stimmung der Manager passt sich dabei den kurzfristigen Unsicherheiten an, kann sich jedoch genauso schlagartig ändern.

Das beste Beispiel ist das Brexit-Referendum. Infolge des Brexit-Referendums stagnierte der Ifo-Index zwei Monate am Stück, bevor er in den Monaten darauf wieder deutlich zulegte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die ursprüngliche Verunsicherung wieder gelegt. Im Moment zeigen sich die deutschen Manager aber wieder zunehmend verunsichert, was sich prompt im Ifo-Index niederschlägt. Problematische Themen gibt es derzeit genug. Als Stichwörter seien an dieser Stelle nur Trump, Brexit-Verhandlungen und die bevorstehenden Wahlen in Frankreich genannt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse