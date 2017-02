EURUSD: Führt Trumps Rede zum breiten Abverkauf des Dollars?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

der EURUDS-Kurs hat sich nach der Ankündigung der Bildung einer politischen Koalition in Frankreich weiter erholt. Auch das FOMC-Protokoll und einige Aussagen des Treasury Secretary Mnuchin scheinen ein wenig auf dem US-Dollar zu lasten. Der EURUSD-Kurs erreichte am Donnerstag die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Sollte er demnächst darüber steigen, bestünde aus der markttechnischen Perspektive weiteres Erholungspotential.

Risiko ausgestanden?

Die Erholung im Euro deutet an, dass Marktteilnehmer das Risiko, das von Frankreichs Politik ausgeht, nun geringer einschätzen. In der Gleichung scheint jedoch etwas zu fehlen. Denn die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen scheint nach wie vor erhöht zu sein, wie man am Bund-Future-Kurs zum Ende der Woche erkennen kann. Hier spielt also ein schwacher US-Dollar eine größere Rolle, was auch Sinn macht. Denn Erwartungen an starke Fiskalmaßnahmen haben sich in dieser Woche nun etwas verringert. Sollte Trump in der Rede vor dem Kongress in der nächsten Woche nicht liefern, könnte der US-Dollar auf breiter Front abverkauft werden.

EURUSD-Trendausbruch

Für den EURUSD-Kurs bleibt aus unserer Sicht der Preisbereich zwischen 1,06-1,062 US-Dollar je Euro als Widerstand relevant. Wird dieser überwunden, besteht technisches Erholungspotential in Richtung 100-Tagedurchschnitt, der aktuell bei 1,07 US-Dollar je Euro verläuft. Fällt der Kurs jedoch wieder zurück, bleibt der aktuelle Abwärtstrend weiterhin intakt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse