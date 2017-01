EURUSD: Extrem „choppy“ in unruhigem Fahrwasser!

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs verhält sich in dieser Woche extrem „choppy“, wie es im Wall-Street-Jargon anschaulich heißt. Auf gut Deutsch bewegt sich der Kurs in einem unruhigen Fahrwasser.

Nachdem der Kurs am Dienstag bereits auf ein neues Jahreshoch bei 1,077 US-Dollar je Euro angestiegen ist, steuerte er innerhalb der nächsten Tage mehrmals diese Preiszone an, konnte aber keinen Ausbruch verzeichnen. Und das, obwohl der US-Dollar allgemein schwächelt. Der US-Dollar Index notierte zeitweise sogar wieder unter 100 Punkten.

Da dieses unruhige Fahrwasser nun auch so etwas wie eine Range ausgebildet hat, schauen wir uns die relevanten technischen Widerstände und Unterstützungen an. Denn je länger der Kurs hin und her fluktuiert, umso dynamischer könnte der Ausbruch infolgedessen sein.

1,07 US-Dollar je Euro im Blich behalten

In all der Zeit, in der der Kurs diese Woche nach unten tendierte, fand er eine gute Unterstützung im Bereich zwischen 1,070-1,072 US-Dollar je Euro. Der Kurs sollte daher aus der kurzfristigen Sicht die 1,07 US-Dollar je Euro Preiszone nicht unterschreiten. Nach oben hin stellte der Preisbereich zwischen 1,0760-1,0770 einen harten Widerstandsbereich dar. Sollte dieser Preisbereich nach oben hin überwunden werden, könnte sich ebenfalls eine kurzfristige Erleichterungsrally ereignen. Das nächste technische, kurzfristige Ziel wäre in diesem Fall der Preisbereich bei 1,08 US-Dollar je Euro.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse