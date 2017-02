EURUSD: Euro bleibt (geld-)politisch angeschlagen!

Lieber Leser,

seit Anfang des Jahres hat sich der EURUSD-Kurs erholt. Der Euro hat in diesem Zeitraum fast 4,0 % gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. In dieser Woche stagniert der Euro allerdings wieder und ein genauer Grund ist nicht auszumachen. Einige sind der Meinung, dass sich so langsam der politische Druck auf die Währung auswirkt. In Anbetracht dessen, dass die Wahlen in Frankreich erst in mehr als zwei Monaten stattfinden, erscheint uns das persönlich etwas überzogen zu sein.

Ein weiterer Grund könnte die wieder hochkochende Griechenland-Thematik sein. Aber auch hier gilt: In Anbetracht dessen, dass es in diesem Jahr bereits viele andere Baustellen geben wird, empfinden wir es als unwahrscheinlich, dass sich die Verhandlungen über die nächsten Hilfstranchen für Griechenland genauso schwierig darstellen werden wie in 2015.

Draghi macht deutlich: Geldpolitik bleibt locker

Nein, wenn überhaupt sehen wir den wahrscheinlichsten Grund für die Euro-Schwäche in der Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi am vergangenen Montag in Brüssel. In der Rede hat Draghi noch einmal deutlich gemacht, dass die Inflation nur moderat steigt und die Geldpolitik weiterhin locker bleibt. Die Euro-Erholung fand derweil nicht nur aufgrund der Trump-Aussagen hinsichtlich eines nicht erwünschten starken US-Dollars statt, sondern weil man sich nicht sicher darüber war, wie die EZB zu den aktuell gestiegenen Inflationsdaten für Deutschland und der EU steht. Nun weiß man es, und seitem fällt der Euro wieder. Sicherlich steigt der Goldpreis und deutet damit auf erhöhte Risiken hin. Doch der Goldpreis ist zuvor stark gefallen. Eine Erholungsphase muss nicht zwangsläufig mit erhöhtem Risiko zusammenhängen, auch wenn es nicht auszuschließen wäre.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse