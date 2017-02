EURUSD: Entscheidung steht an!

Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs erfuhr zu Mitte der vergangenen Woche hin eine plötzliche und abrupte Erholung. Der Grund dafür war vorerst nicht auszumachen. Doch wie es scheint gibt es einige politisch motivierte Tendenzen. Zum einen fiel die zweite Rede der FED-Präsidentin Jennet Yellen vor dem Kongress alles andere als glimpflich aus, zumindest was die Fragerunde im Anschluss anbetraf. So wurde Yellen von den Republikanern in die Mangel genommen und für ihren geldpolitischen Kurs teilweise harsch kritisiert. Das deutet darauf hin, dass hier das letzte Wort hinsichtlich der US-Währungspolitik noch nicht gesprochen wurde.

Griechenland-Hilfstranche steht noch nicht fest

Darüber hinaus verliefen die Gespräche hinsichtlich der nächsten Griechenland-Hilfstranche zur Mitte der Woche hin positiv, ehe sie zum Ende hin einen erneuten Dämpfer seitens des deutschen Finanzministeriums bekamen. Dieses deutet darauf hin, dass man noch zu keiner Einigung gekommen ist und sich die Verhandlung bis zum Beginn der Woche hinziehen werden. Damit fiel aber auch der Euro gegen Ende der letzten Woche gegen den US-Dollar wieder zurück.

Frankreichs Politik formt sich

Etwas kurzfristige Erleichterung schien sich zunächst in Frankreichs Politik zu etablieren, denn zwei links ausgerichtete Parteien haben im Rahmen des Wahlkampfes eine Koalition beschlossen und damit einen starken Gegenpol zu der rechtsextremen Le Pen gebildet. Letzteres ist jedoch fraglich, denn beide Parteien gelten als marktunfreundlich, weshalb hier noch nicht mit viel Gegenwind für Le Pen gerechnet wird. Zumindest rechnerisch aber dürfte die Koalition auf mehr Stimmen kommen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse