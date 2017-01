EURUSD- Der Dump-the-Trump-Trade?

Lieber Leser,

mit sich etablierenden Trends ist es so eine Sache. In der Regel bilden sich Trends in Folge bestimmter Erwartungen an ökonomische Entwicklungen. Diese Erwartungen können allerdings von Zeit zu Zeit von verstärkenden Impulsen überschattet werden. So ist es aktuell die gängige Annahme, dass der Aktien- und Währungsmarkt maßgeblich von den Erwartungen an die Trump-Politik geprägt ist. Schauen wir allerdings ein wenig weiter zurück, lässt sich erkennen, dass sich der Trend bereits vorher etablierte und zwar aufgrund von Erwartungen an eine deutliche konjunkturelle Erholung. Dafür gab es von Seiten mehrerer Konjunkturindikatoren und der Geldpolitik mehrere Signale. Dieser Trend wurde schließlich durch Erwartungen an die Maßnahmen einer Trump-Politik verstärkt. Der berühmte Ausdruck „Trump-Trade“ war somit geboren.

Der Trump-Trade ist nur ein Faktor

Da vor allem der US-Dollar aktuell seine Aufwärtsbewegung korrigiert und auch im Aktiensegment unter der Decke einige Sektoren wieder schwächeln, siehe z.B. Small-Cap oder Biotechs, liest man vermehrt von dem Ausdruck „Dump-The-Trump-Trade“, was so viel bedeutet, dass der „Trump-Trade“ sich nicht mehr so wie erwartet entwickelt. Auch das ist leider eine zu verallgemeinerte Aussage. Denn schaut man genauer hin, so ging der US-Dollar bereits im Dezember in seine Korrekturphase über und wurde durch die Pressekonferenz in dieser Woche nur verstärkt. Ja, der Trump-Trade mag sich aktuell nicht so entwickeln, wie seit der US-Wahl, allerdings dürfte er nicht der einzige, bestimmende Faktor in dem aktuellen Trend sein. Eine Korrektur wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne die Pressekonferenz gekommen. Sie stellt den längerfristigen Trend allerdings noch nicht in Frage.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse