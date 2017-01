EURUSD- Au Revoir Parität?

Lieber Leser,

der US-Dollar Kurs (US-Dollar Index) hat am Freitag im Anschluss an die Amtseinführung von Trump deutlich nachgegeben. Der EURUSD-Kurs hat in etwa um den gleichen Betrag hinzugewonnen und notiert zum Wochenschlusskurs von 1,0702 US-Dollar je Euro. Der US-Dollar Index notiert bei 100,75 und damit aus der markttechnischen Perspektive oberhalb der wichtigen Unterstützung von 100,50 Punkten, auf die wir bereits mehrmals hingewiesen haben.

Trump macht ernst

Die Trump-Administration hat gleich im Anschluss an die Rede, Ankündigungen hinsichtlich bestehender Handelsabkommen gemacht und damit klar angedeutet, dass man es durchaus ernst meine, mit dem raschen Voranschreiten der Pläne. Dass man früher oder später wieder auf den starken US-Dollar zu sprechen kommt, ist also nur eine Frage der Zeit, wird aber aller Voraussicht nach, bereits früher eingepreist werden. Ergo, zeigt sich das womöglich bereits jetzt in einem stärkeren Euro gegen den US-Dollar. Auf der anderen Seite sitzen allerdings FED-Yellen und EZB-Draghi, dessen Einfluß auf den Währungskurs jedoch zunehmend schwinden könnte, denn die geplanten Zinsschritte der FED in 2017 sind nun größtenteils eingepreist und die steigende EU-Inflation sollte Draghi vor weiteren Lockerungsmaßnahmen bewahren. Alles in einem könnte die Situation letztendlich dazu führen, dass die Parität vorerst in weitere Ferne gerückt ist und der EURUSD-Kurs wieder in seine Range eintritt. Aus der markttechnischen Perspektive, würden Kurse über 1,075 US-Dollar je Euro, immer mehr dafür sprechen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse