EURUSD: Am Dienstag kommt die Entscheidung!

Lieber Leser,

der EURUDS-Kurs hat sich zum Ende der letzten Woche erholt. Wir haben berichtet, dass der Grund dafür zunächst in der französischen Politik zu suchen war. Dort ergab sich eine mögliche Koalition, die die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn der rechtsextremen Le Pen verringern sollte. Das hat sich laut den aktuellen Umfragen gegen Ende der Woche hin allerdings noch nicht bewahrheitet. Le Pen konnte ihren Vorsprung erneut ausbauen. Kurse für Deutsche Bundesanleihen (10 Jahre) stiegen daraufhin deutlich an, während der Euro am Freitag erneut die Richtung abwärts genommen hat.

Trumps Rede wird die Entscheidung bringen

Der US-Dollar-Index hat in dieser Woche ein Doppel-Hoch ausgebildet, das aber aus der markttechnischen Perspektive noch nicht bestätigt worden ist. Kurse unterhalb von 100 Punkten dürften das Hoch aus unserer Sicht bestätigen. Der US-Dollar ist in den vergangenen Monaten jedoch nicht nur aus den Gründen der höheren Leitzinsen in den USA gestiegen, sondern auch in Erwartung der geplanten Steuerreformen und Importzölle, die US-Präsident Trump vor einigen Wochen angekündigt hat. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es könnte in der nächsten Woche gesprochen werden, wenn Trump seine Rede vor dem Kongress hält. Nicht nur für den Aktienmarkt, der nun sehr viele Erwartungen aufgebaut hat, sondern auch für den US-Dollar besteht in dieser Hinsicht Enttäuschungspotential. Warten wir ab und sind gespannt, ob Trump bei seiner harten Linie bleibt oder aber langsam einen Gang zurückschaltet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse