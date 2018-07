EURO-FLASH: Kritik von Trump an Zinserhöhungen sorgt für Kursanstieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Kritik von US-Präsident Donald Trump am Zinspfad der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag den Eurokurs nach oben getrieben.



Er stieg zum US-Dollar auf 1,1642, nachdem er zuvor um die Marke von 1,16 Dollar gependelt war. In der Spitze hatte der Eurokurs sogar bis auf 1,1678 zugelegt.

Er sei nicht begeistert von der Aussicht auf steigende Zinsen, sagte Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC. Höhere Zinsen drohten die Konjunktur in den USA zu bremsen. Damit brach der US-Präsident mit einer mehr als zwanzigjährigen Tradition, dass sich das Weiße Haus aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Notenbank nicht zu deren Geldpolitik äußert.

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag in einer Anhörung vor dem US-Senat gesagt, weitere graduelle Leitzinsanhebungen seien gegenwärtig angemessen./bek/he