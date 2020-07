EUROSTOXX-FLASH: Nach Xetra-Handelsaufnahme in die Verlustzone gedreht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Mittwochmittag in die Verlustzone gedreht.



Abgesehen von einem schwächer erwarteten Start an den US-Börsen belasteten vor allem Verluste deutscher Aktien den Leitindex der Eurozone.

Bis zur Mittagszeit hatte der Handel mit deutschen Aktien auf der Xetra-Plattform der Deutsche Börse wegen technischer Probleme stillgestanden. Zuletzt büßte der EuroStoxx 0,45 Prozent auf 3219,53 Punkte ein./ck/mis