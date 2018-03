EUROSTOXX-FLASH: Verluste deutlich ausgeweitet nach Wall-Street-Eröffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwache Eröffnung der US-Aktienmärkte hat den EuroStoxx-50-Index am Donnerstagnachmittag noch weiter ins Minus gedrückt. Zuletzt notierte der Leitindex des Euroraums 2,01 Prozent tiefer bei 3332,74 Punkten.



Als Belastungsfaktoren wurden unter anderem die Handelsstreitigkeiten mit den USA sowie enttäuschende Konjunkturdaten genannt. So hatte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland eingetrübt. Zudem waren die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone schwächer als von Experten erwartet ausgefallen./edh/he