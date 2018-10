EUROSTOXX-FLASH: Verluste in USA verstärken den Druck - Jahrestief in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Deutliche Abschläge an den US-Börsen haben am Mittwochnachmittag den Druck auf den EuroStoxx 50 erhöht. Der Leitindex der Eurozone weitete seine Verluste zuletzt auf 1,62 Prozent bei 3268,12 Punkten aus.



Damit nimmt das Barometer Kurs auf das bisherige Jahrestief von Ende März bei 3261,86 Zählern.