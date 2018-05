EUROSTOXX-FLASH: Verluste nach Trumps Absage an Treffen mit Nordkoreas Kim

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der bis zum frühen Donnerstagnachmittag freundlich tendierende EuroStoxx 50 fiel im späten Handel merklich ab.



Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,88 Prozent im Minus bei 3510,65 Punkten. Begründet wurde die Abwärtsbewegung mit der Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump sich nun doch nicht mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen wird.

Trump hatte den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb er in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte. Nordkorea habe in seinen letzten Statements "enormen Ärger und offene Feindschaft" erkennen lassen, begründete Trump die Absage./edh/he