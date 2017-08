EUROSTOXX-FLASH: Schwächelnde US-Börsen drücken Kurse in Europa tiefer ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS (dpa-AFX) - Belastet von erneut schwächelnden US-Börsen ist der EuroStoxx 50 am Montagnachmittag auf den tiefsten Stand des Tages gefallen.



Zuletzt büßte der Leitindex der Eurozone 1,00 Prozent auf 3411,67 Punkte ein. Ähnliche Verluste gab es in Paris. Der Londoner FTSE 100 gab hingegen nur moderat nach, hatte am frühen Nachmittag allerdings noch Gewinne verbucht.

Analyst Jens Klatt von JFD Brokers wies darauf hin, dass sich der US-Volatilitätsindex Vix, auch "Angstbarometer" genannt, noch immer am Jahreshoch bewege. Das spiegele eine weiter hohe Nervosität am US-Markt wider, "die alles andere als Sicherheit versprüht", folgerte der Experte./ck/he