EUROSTOXX-FLASH: Schwach - Indizes sacken nach US-Börsenstart auf Tagestief

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas haben am Donnerstag mit dem Handelsstart an der New Yorker Wall Street ihre Talfahrt beschleunigt.



Der EuroStoxx 50 sank mit minus 1,20 Prozent auf 3610,01 Punkte auf sein bisheriges Tagestief. Der französische CAC 40 gab um 1,18 Prozent nach, während der britische FTSE 100 sich mit minus 0,60 Prozent etwas besser hielt.

In den USA waren die Börsen nach ihrem Rekordmarathon der jüngsten Vergangenheit an diesem Tag etwas schwächer gestartet. Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent, die Nasdaq-Börsen rund 1 Prozent. Inzwischen nehme die Nervosität an den Börsen zu, sagten Marktbeobachter.