EUROSTOXX-FLASH: Rutschende Ölpreise lassen Gewinne zusammenschrumpfen

PARIS (dpa-AFX) - Ein deutlicher Rutsch der Ölpreise hat den EuroStoxx 50 am Mittwochnachmittag belastet.



Zuletzt behauptete sich der Leitindex der Eurozone mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 3560,40 Punkte aber knapp in der Gewinnzone. Auch an der Wall Street gerieten die Aktienkurse unter Druck.

In den USA waren die Rohölbestände in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen. In den letzten Monaten hatte der Aktienmarkt oft negativ auf fallende Ölpreise reagiert, weil Anleger eine Abkühlung der Konjunktur befürchteten./la/gl/he