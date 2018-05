EUROSTOXX-FLASH: Neue Handelssorgen lassen europäische Börsen sinken

PARIS/LONDON/MADRID/MAILAND (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nach der Entscheidung der USA zur Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen EU-Länder deutlich nachgegeben.



Der EuroStoxx 50 verlor zuletzt 1,14 Prozent. Auch an den Handelsplätzen in Paris und Mailand ging es runter, wenngleich nicht ganz so stark.

Mit einem Minus von 1,44 Prozent zeigte sich zudem der spanische Leitindex Ibex 35 sehr schwach. In Madrid kam hinzu, dass sich inzwischen eine Mehrheit für einen Sturz des konservativen Regierungschefs Mariano Rajoy abzeichnet. Politische Unruhen prägen derzeit die Börsen vor allem in Italien und Spanien./ajx/she