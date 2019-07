EUROSTOXX-FLASH: Moderate Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach einer festeren Eröffnung im Handelsverlauf abgebröckelt und am Nachmittag ins Minus gerutscht.



Daran änderte auch ein freundlicher Sitzungsauftakt an der Wall Street nichts. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,23 Prozent tiefer bei 3474,74 Punkten./edh/he