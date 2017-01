EUROSTOXX-FLASH: Index schafft es nach Draghi-Rede ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach dem jüngsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und den begleitenden Kommentaren ihres Präsidenten moderat ins Plus gedreht.



Zuletzt stieg der Leitindex der Eurozone um 0,32 Prozent auf 3304,38 Punkte, nachdem Mario Draghi die allmähliche Rückkehr der Inflation im Euroraum zurückhaltend bewertete und eine lockere Geldpolitik weiterhin für nötig hielt. Trotz anziehender Teuerung hatte es zuvor von der EZB keine Kursänderung gegeben. Der Leitzins blieb am Donnerstag wie erwartet bei null Prozent.

Insgesamt hätten die Aussagen von Draghi "friedlicher" geklungen als am Markt für möglich gehalten, sagte Marktexperte Neil Wilson von ETX Capital. Der Währungshüter sei "offensichtlich besorgt wegen der politischen Risiken", fügte der Experte zu. Er verwies dabei auf den unmittelbar bevorstehenden Machtwechsel in den USA, die Brexit-Verhandlungen und die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in wichtigen EU-Staaten./tih/he