EUROSTOXX-FLASH: Index rutscht zu Wochenbeginn tiefer ins Minus ab

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Sorgen um die politische Zukunft in Europa haben am Montag den europäischen Aktienmarkt ins Minus gezogen.



Nach schwankendem Start rutschte der EuroStoxx 50 bis zum Nachmittag etwas deutlicher in den roten Bereich ab. Zuletzt sank der Leitindex der Eurozone um 0,84 Prozent auf 3245,63 Punkte. Händler verwiesen als Belastungsfaktor auf den Wahlkampf für die Ende April anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich. Die Spitzenkandidatin des Front National, Marine Le Pen, hatte am Wochenende in einer Rede den Austritt Frankreichs aus der Eurozone als oberstes Ziel ausgegeben./tih/he